Angelini Ventures e BEI investono 17 milioni nella startup MMI

Il co-investimento è frutto di una partnership che punta ad investire fino a 150 milioni e segue altre operazioni analoghe

(Teleborsa) - Angelini Ventures, il venture capital di Angelini Industries, ha annunciato un nuovo co-investimento con la Banca europea per gli investimenti (BEI) del valore di 17 milioni euro. L'investimento è diretto a sostenere MMI (Medical Microinstrument, Inc.), società medtech che sviluppa soluzioni robotiche per la microchirurgia e la super microchirurgia, fondata in Italia nel 2015 da Massimiliano Simi, Giuseppe Prisco e Hannah Teichmann.



L'accordo rientra nell’ambito della partnership BEI-Angelini Ventures che ha l’obiettivo di cofinanziare circa 7-10 startup europee nelle aree della biotecnologia e della sanità digitale, con una dotazione di 150 milioni di euro (75 ciascuna). Si tratta della prima intesa firmata dalla BEI con un corporate venture capital nel settore healthcare.



MMI ha realizzato il sistema Symani, dotato di microstrumenti robotici articolati, tra i più piccoli al mondo, che permettono di eseguire interventi su strutture di dimensioni pari a 0,1 mm. Il sistema robotico, il primo del suo genere approvato per la commercializzazione negli USA dalla FDA per la microchirurgia ricostruttiva, viene realizzato nel laboratorio italiano di Pisa.



Come primo passo della partnership, Angelini Ventures e la BEI hanno co-investito nel secondo round di finanziamento in Adcytherix, società biofarmaceutica francese che sviluppa ADC (Antibody-Drug Conjugates), farmaci oncologici innovativi per terapie che combinano anticorpi con agenti citotossici di nuova generazione per aumentare la precisione, ridurre la tossicità e affrontare la resistenza ai trattamenti esistenti. Successivamente, si somo occupate dell’estensione del round di serie B per Nuclidium, azienda radio-farmaceutica in fase clinica che sta sviluppando una piattaforma teranostica che utilizza isotopi del rame (Cu-61 e Cu-67) per applicazioni in ambito oncologico. Con quest'ultima operazione, gli investimenti effettuati ad oggi nell’ambito della partnership raggiungono i 48,5 milioni di euro.



L’impegno di Angelini Ventures e BEI proseguirà in autunno con altri due deal per circa 20 milioni complessivi, per rafforzare il portfolio sull’ambito oncologico e allargarlo le malattie rare nell’ambito dell’ematologia e della medicina vascolare, e con la previsione che, a inizio 2027, circa 100 dei 150 milioni della partnership saranno investiti o impegnati.





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