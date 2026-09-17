Amundi acquista il 9,9% di ICG nell'ambito della partnership sui mercati privati

(Teleborsa) - Amundi , colosso francese della gestione del risparmio, ha acquisito una partecipazione del 9,9% in ICG , per un investimento complessivo di circa 620 milioni di euro, in attuazione della partnership strategica e azionaria a lungo termine annunciata nel novembre 2025. A partire dal terzo trimestre del 2026, le masse in gestione, i flussi netti e i risultati finanziari di Amundi rifletteranno il contributo derivante dalla partecipazione nell'asset manager britannico.



Nell'ambito della partnership, Amundi e ICG hanno siglato un accordo decennale in base al quale Amundi agisce come distributore globale esclusivo nel canale wealth per i prodotti "evergreen" di ICG e per altri prodotti selezionati. ICG, a sua volta, è il fornitore esclusivo di tali prodotti per la rete distributiva di Amundi. La partnership prevede lo sviluppo congiunto di nuovi prodotti specificamente rivolti agli investitori del segmento wealth. Il lancio del primo di questi prodotti, incentrato sulle operazioni di secondaries nel private equity, è previsto nelle prossime settimane.



"La nostra partnership con ICG segna un passo significativo nello sviluppo dell'offerta di Amundi sui mercati privati - ha commentato Valérie Baudson, CEO di Amundi - Sfruttando le competenze di eccellenza di ICG, unite alla presenza globale di Amundi e alla profonda conoscenza delle esigenze dei clienti individuali, continueremo ad ampliare l'accesso alle soluzioni di mercato privato per gli investitori wealth a livello globale".



"I nostri team stanno collaborando strettamente allo sviluppo di diversi prodotti adatti al mercato del wealth management e attendiamo con interesse di lanciare il primo di questi nelle prossime settimane: un fondo evergreen che offre accesso alla nostra strategia di investimento in operazioni secondarie (LP Secondaries) - ha detto Benoit Durteste, CEO e Chief Investment Officer di ICG - Questo è solo il primo passo per concretizzare i vantaggi commerciali di una partnership che unisce le capacità di investimento di eccellenza di ICG e l'esperienza di Amundi nei mercati del wealth management e della previdenza; stiamo già individuando diverse opportunità per rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione nel lungo periodo".

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