Snap, partnership con Salesforce, Nvidia e Amazon per occhiali a realtà aumentata Specs

(Teleborsa) - L'azienda tecnologica americana Snap ha lanciato SPECS Intelligence, un nuovo servizio di intelligenza artificiale predittiva progettato per funzionare su iPhone, Mac e occhiali per la realtà aumentata (AR) SPECS. Il servizio è concepito per mantenere il contesto personale su diversi dispositivi e affinare la propria comprensione nel tempo, facilitando la transizione tra lavoro, responsabilità personali e attività a cui si tiene particolarmente, spiega la società.



"I computer dovrebbero adattarsi alle nostre vite, non il contrario - ha dichiarato Evan Spiegel, co-fondatore e CEO di Snap - SPECS Intelligence è progettato per aiutarti a dedicare meno tempo alla gestione della tua vita e più tempo a viverla".



Snap sta anche collaborando con Salesforce , Amazon Web Services (AWS), NVIDIA e altre aziende per portare SPECS negli ambienti di lavoro. Insieme a questi partner, Snap abilita l'accesso a informazioni, indicazioni e strumenti di collaborazione in modalità "hands-free" (senza l'uso delle mani) in punti vendita, stabilimenti industriali e attività sul campo, sviluppando al contempo le funzionalità di gestione e sicurezza necessarie alle aziende per implementare gli occhiali AR SPECS su larga scala.



È possibile preordinare gli occhiali AR SPECS al prezzo di 2.195 dollari, con le spedizioni che dovrebbero iniziare nel corso dell'autunno negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Francia. Negli Stati Uniti, Snap collabora con Verizon per offrire piani dati personalizzati, finanziamenti flessibili, configurazione digitale ed esperienze pratiche presso punti vendita Verizon selezionati. Snap sta inoltre collaborando con operatori globali, tra cui Orange in Francia ed EE nel Regno Unito.

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