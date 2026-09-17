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USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 11 settembre
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17 settembre 2026 - 16.35
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Stoccaggi gas nella settimana del 11 settembre su base settimanale (WoW) 44 Mld piedi cubi
, in aumento rispetto al precedente 40 Mld piedi cubi (la previsione era 49 Mld piedi cubi).
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