Volvo Cars lancerà 13 nuovi modelli entro il 2030 con un incremento della profittabilità

(Teleborsa) - Volvo Cars, casa automobilistica svedese di proprietà del gruppo cinese Geely, prevede di lanciare 13 nuovi modelli elettrificati da qui al 2030, nell'ottica di ampliare la propria gamma e raddoppiare la quota di mercato. L'annuncio è arrivato in vista dell'Investor Day odierno che si terrà a Stoccolma. Le strategie a lungo termine consentiranno di costruire un'azienda in grado di generare un margine EBIT superiore all'8% (dal 3,5% nel 2025) e flussi di cassa solidi, ha detto.



Poiché i sette nuovi modelli destinati ai mercati occidentali beneficeranno degli investimenti già effettuati per le piattaforme SPA2 e SPA3, questa offensiva di prodotto comporterà una riduzione degli investimenti in tecnologia e produzione rispetto ai livelli attuali. In Cina, Volvo Cars sfrutterà il suo potenziale di sinergia unico per sviluppare sei modelli inediti destinati esclusivamente alla Cina.



Di conseguenza, Volvo Cars stima che molti dei prossimi modelli richiederanno investimenti unitari nettamente inferiori rispetto ai lanci precedenti di veicoli che inauguravano una nuova piattaforma (come nel caso dell'EX60). Inoltre, con il passaggio di un numero crescente di veicoli elettrificati a piattaforme basate su architettura SPA o ibride condivise, anche i margini di profitto per singola vettura aumenteranno in modo significativo.



L'azienda prevede inoltre ulteriori risparmi derivanti dalle sinergie con Geely nell'approvvigionamento di componenti hardware in Europa e in Cina. Entro il 2030, Volvo Cars punta a raggiungere una condivisione dei componenti pari a circa il 30%, rispetto all'attuale 10%. L'azienda stima che ciò contribuirà a ridurre i costi dei materiali di circa il 5% entro il 2030, oltre a generare ulteriori risparmi indiretti.



"Le sfide che il settore automobilistico deve affrontare sono enormi, ma la nostra strategia offre una risposta chiara su come adattarci ad esse; la nostra ambizione è quella di diventare il marchio leader nel segmento delle auto premium - ha dichiarato il CEO Hakan Samuelsson - Grazie a un portafoglio prodotti ottimizzato a livello regionale, a sinergie uniche, all'elettrificazione e a nuovi livelli di efficienza, costruiremo un'azienda capace di raggiungere margini EBIT superiori all'8%".

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