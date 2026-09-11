Cy4Gate alza guidance su valore della produzione dopo primo semestre in miglioramento

(Teleborsa) - Cy4Gate , player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi operativi pari a 64,2 milioni di euro, +63% rispetto al 30 giugno 2025 (39,5 milioni), che presentano la seguente distribuzione geografica: 40% Italia e 60% estero. L'incremento delle vendite estere è principalmente dovuto a un aumento dei nuovi contratti acquisiti in ambito Forensic Intelligence e Decision Intelligence.



L'EBITDA, pari a 11,7 milioni di euro, ha registrato un significativo miglioramento rispetto al 30 giugno 2025 (3,5 milioni) per effetto della crescita dei volumi, alla profittabilità registrata su commesse governative estere e alla razionalizzazione dei costi. L'EBITDA Margin, pari al 17,8%, registra un significativo incremento rispetto al medesimo semestre dello scorso anno (8,6%). L'EBIT, pari a 2,1 milioni di euro, in miglioramento di 9,4 milioni rispetto al 30 giugno 2025 (negativo per 7,3 milioni). Anche il Risultato Netto, pari a -1,1 milioni di euro (al netto di imposte per -1,8 milioni), è in miglioramento rispetto alla perdita riportata al 30 giugno 2025 (8,7 milioni).



La Posizione finanziaria netta è negativa per 6,9 milioni di euro, in miglioramento di 6,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2025 (negativa per 13,8 milioni), principalmente grazie agli anticipi su commesse estere del segmento Forensic Intelligence.



Al 30 giugno 2026 gli Ordini acquisiti sono pari a 72,8 milioni di euro, con un incremento del +16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (circa 62,5 milioni). Il Backlog al 30 giugno 2026 ammonta a 120 milioni di euro.



"Il semestre conferma che il percorso intrapreso sta producendo risultati concreti - ha commentato l'AD Emanuele Galtieri - Abbiamo registrato una crescita significativa di tutti i parametri economico-finanziari, siamo tornati alla redditività operativa e migliorato la capacità di generare cassa. I nuovi ordini acquisiti, insieme a un backlog solido, accrescono la visibilità sullo sviluppo futuro dell'azienda. Tali risultati nascono dalla capacità di trasformare i requisiti espressi da clienti nazionali ed esteri in articolate progettualità, in grado di soddisfare le più sfidanti esigenze nei domini in cui operiamo. Alla luce dei risultati conseguiti e delle prospettive di crescita sempre più solide riteniamo, pertanto, di poter rivedere al rialzo la guidance precedentemente comunicata al mercato".



La guidance sul valore della produzione per l'esercizio 2026 viene aggiornata dal precedente range di 104-108 milioni a un nuovo intervallo compreso tra 115-120 milioni di euro.

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