OpenAI, Altman: per ora nessuna quotazione in Borsa, necessario concentrarsi sulla sicurezza

Possibile patto per rallentare lo sviluppo dell'IA

(Teleborsa) - OpenAI non intende debuttare a breve a Wall Street preferendo concentrarsi intanto sulla sicurezza. E' quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate, in un'intervista a Fortune, da Sam Altman, il CEO del colosso dell'IA proprietario del modello ChatGPT, spiegando che "Non sarebbe il momento opportuno per quotarsi in borsa: direi che non avverrà nel 2026". Il tutto alla luce dei timori sulla sicurezza dell'IA e alla necessità di una collaborazione tra società e governi nello sviluppo della tecnologia.



Parole che arrivano a poche settimane dal deposito in via riservata della documentazione per l'Ipo che aveva alimentato le speculazioni sul possibile debutto sui mercati già quest'anno e che suggeriscono come OpenAI e altre aziende del settore potrebbero presto annunciare un patto per rallentare lo sviluppo dell'IA.



"Ritengo che, considerando tutto ciò che sta accadendo sul fronte della sicurezza, questo sia un momento inopportuno per quotarsi in borsa; non avvertiamo alcuna pressione in tal senso", ha aggiunto Altman, secondo cui il debutto in Borsa ci sarà quando l'attività sarà pronta e quando l'azienda stessa sarà pronta in relazione al "clima sociale che circonda questa tecnologia".



(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)

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