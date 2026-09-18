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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 17/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 17/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Seduta moderatamente positiva per il cross Euro contro la valuta britannica, che ha chiuso in rialzo a 0,8592.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8603, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8569. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8637.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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