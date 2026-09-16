Milano 11:45
51.811 +0,50%
Nasdaq 15-set
28.938 0,00%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 11:45
10.694 +0,33%
Francoforte 11:44
25.436 +0,13%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 15/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 15/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.

Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8556. Prima resistenza a 0,8576. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8547.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```