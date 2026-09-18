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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 17/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 17/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Seduta in frazionale rialzo per l'indice svizzero, che ha terminato gli scambi in aumento a 13.947,3.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 13.832,6. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 14.004,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 14.176,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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