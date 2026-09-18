Arabia Saudita, rumors: comunicato a raffinerie europee che non riceveranno greggio il mese prossimo

(Teleborsa) - Saudi Aramco, la compagnia nazionale saudita di idrocarburi, ha comunicato ad almeno due clienti europei del settore della raffinazione che non verrà loro assegnato greggio per il mese prossimo, in seguito all'attacco subito da un importante oleodotto del paese diretto verso il Mar Rosso. Lo ha scritto Bloomberg, citando fonti informate sulla decisione.



Di norma, i clienti europei ricevono il greggio saudita tramite contratti a lungo termine che garantiscono forniture costanti ogni mese. Tali consegne non avverranno il mese prossimo, hanno affermato le fonti, aggiungendo che la decisione riguarda tutti gli acquirenti europei.



La scorsa settimana, l'Arabia Saudita è stata costretta a chiudere l'oleodotto Est-Ovest dopo un attacco condotto con droni. L'impianto dovrebbe riprendere parzialmente l'attività nel giro di pochi giorni e tornare pienamente operativo entro sei settimane.



A giugno, secondo l'ultimo report dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, i paesi europei dell'OCSE hanno importato 577.000 barili di greggio al giorno dall'Arabia Saudita.

Condividi

```