USA, vendite al dettaglio di agosto accelerano a +1,2% su mese e +6% annuo

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di agosto, si è registrata una variazione positiva dell'1,2% su base mensile, dopo il -0,5% del mese precedente (rivisto da -0,6%). Il dato comunicato dall'US Census Bureau è anche superiore al cconsensus che aveva stimato un +0,8%.



Su base annua si è registrato un aumento del 6% dopo il +5% del mese precedente.



Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra un incremento dell'1,4% su base mensile, invertendo la rotta rispetto al mese precedente (-0,2% rivisto da -0,3%) e contro una crescita attesa dello 0,5%.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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