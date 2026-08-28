Germania, prezzi import/export in crescita a luglio

(Teleborsa) - Crescono i prezzi import in Germania a luglio. Il dato, comunicato l'Ufficio Federale di Statistica della Germania (DESTATIS), ha registrato una variazione positiva pari a +0,2% su mese, inferiore alle attese (+0,3%) e rispetto al -0,7% del mese precedente.



Su base annuale si registra un incremento del 6,8% dopo il +6,1% del mese precedente.



Per quanto riguarda i prezzi alle esportazioni, si è registrato un incremento del 4,2% su anno e una variazione pari a +0,4% rispetto al mese precedente.

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