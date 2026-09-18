Milano 17:35
51.545 -1,60%
Nasdaq 17:44
29.431 -0,05%
Dow Jones 17:44
51.562 -0,42%
Londra 17:40
10.659 -1,45%
Francoforte 17:37
25.304 -1,60%

Borsa: A picco Milano, in forte calo dell'1,60%

Il FTSE MIB chiude a 51.545,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Milano, in forte calo dell'1,60%
Giornata da dimenticare per Milano, che riporta un -1,6% e termina gli scambi a 51.545,25 punti.
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