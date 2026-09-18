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Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,19%)
Il Dow Jones termina gli scambi a 51.681,4 punti
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18 settembre 2026 - 22.03
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Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente -0,19%, archiviando la seduta a 51.681,4 punti.
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