Milano 17:35
51.545 -1,60%
Nasdaq 22:00
29.644 +0,67%
Dow Jones 22:04
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Londra 17:40
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Francoforte 17:37
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Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,19%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 51.681,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,19%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente -0,19%, archiviando la seduta a 51.681,4 punti.
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