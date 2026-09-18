Milano 17:35
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Nasdaq 17:45
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Dow Jones 17:45
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Londra 17:40
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Francoforte 17:37
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Borsa: Perde molto Francoforte, in calo dell'1,60%

Il DAX chiude a 25.304,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Francoforte, in calo dell'1,60%
In forte ribasso Francoforte, che mostra una discesa dell'1,60% e archivia la seduta a 25.304,06 punti.
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