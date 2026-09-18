Consob, rinnovato l'incarico di Segretario Generale a Nadia Linciano fino al 2033

(Teleborsa) - Consob ha rinnovato l'incarico di Segretario Generale a Nadia Linciano fino a settembre 2033. Linciano è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità a settembre 2024.



Dal maggio 2023 a ottobre 2024 ha ricoperto l'incarico di Coordinatore dell'Ufficio III della Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come Direttore Generale. Dal dicembre 2021 al maggio 2023, presso la Consob, ha ricoperto gli incarichi di Responsabile della Divisione Studi e reggente temporaneo dell'Ufficio Studi Economici.



Dal ottobre 2011 a novembre 2021 ha ricoperto l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Studi Economici presso la Consob, coordinato nell'ambito della Divisione Studi Economici. Ha coordinato varie pubblicazioni periodiche e collane della CONSOB ed è autrice di numerosi scritti in materia di economia e regolamentazione dei mercati finanziari e di finanza comportamentale, pubblicati anche in riviste nazionali e internazionali. È stata docente a contratto presso l'Università di Lecce e di Bari e ha svolto attività didattica presso la LUISS, la LUMSA e Università RomaTre.

Condividi

```