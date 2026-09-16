Eventi e scadenze del 16 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 16/09/2026

Appuntamenti:

Euronext Sustainability Week 2026 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile, durante la quale investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie per la crescita sostenibile e l'innovazione. In Italia e nelle altre geografie del Gruppo Euronext verranno organizzate diverse iniziative sulle principali sfide del settore, con particolare attenzione al tema di quest'anno, "Building resilience in a changing world" (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

70ª Conferenza Generale IAEA - Vienna International Centre - Appuntamento annuale di riferimento per la governance nucleare mondiale, la 70ª Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica riunisce ministri, alti funzionari e rappresentanti degli Stati membri per discutere le sfide e le opportunità del settore nucleare, rafforzando la cooperazione internazionale per un utilizzo sicuro delle tecnologie nucleari. ENEA sarà presente alla manifestazione (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Gastech 2026 - BITEC, Bangkok - Grande manifestazione internazionale annuale dedicata a gas naturale, GNL, soluzioni a basse emissioni di carbonio, elettrificazione e intelligenza artificiale applicata all'energia. L'evento riunisce rappresentanti di istituzioni, imprese, investitori e operatori del settore per discutere di sicurezza energetica, approvvigionamenti di GNL, investimenti e trasformazione dei sistemi energetici (da lunedì 14/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

Seduta Plenaria del Parlamento europeo - Starsburgo - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio (da lunedì 14/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

Simac Tanning Tech 2026 - Fiera Milano Rho - 52ª edizione dell'evento di riferimento per il settore delle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, con 290 espositori e brand di cui il 30% internazionali, provenienti da oltre 20 Paesi, con la presenza di qualificati operatori del settore e incontri sempre più efficaci tra domanda e offerta tecnologica. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con l'Agenzia ICE (da martedì 15/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

4ª edizione "ECO, Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti" - Roma, Centro Congressi Piazza di Spagna - Istituzioni, imprese ed esperti si confronteranno sulla transizione ecologica nella mobilità delle persone e delle merci e sulle politiche per città più sicure, inclusive e sostenibili, con focus su mobilità elettrica e nuove soluzioni di mobilità. Sarà presentata un'anticipazione dello studio dell'Osservatorio Audimob di Isfort sulle prospettive della mobilità degli italiani (da martedì 15/09/2026 a mercoledì 16/09/2026)

FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

FOMC - Conferenza stampa di Kevin Warsh

RemTech Expo - Ferrara Fiere - XX edizione di RemTech Expo, l'hub tecnologico ambientale dedicato al risanamento, alla rigenerazione e allo sviluppo sostenibile dei territori. La manifestazione riunisce istituzioni, imprese, ricerca ed enti di controllo. "Risanamento e rigenerazione: visione, progresso e competitività, tra ambiente, infrastrutture, territori e salute" è il tema dell'edizione 2026. Sono attesi oltre 10.000 visitatori, 300 imprese e 500 esperti (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Deutsche Bank Healthcare Summit - Deutsche Bank Center, New York - Appuntamento dedicato al settore healthcare che riunisce aziende, investitori e operatori finanziari per discutere di prospettive, strategie e principali sviluppi dell’industria, attraverso incontri tra società e investitori, interventi di esperti e sessioni panel sui settori MedTech, dispositivi medici, Life Sciences e servizi (da mercoledì 16/09/2026 a giovedì 17/09/2026)

ANAC e IACA - Conferenza europea sull’efficacia delle autorità anticorruzione - Sala della Protomoteca del Campidoglio - La "European Conference on Anti-Corruption Agency Effectiveness", co-organizzata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla International Anti-Corruption Academy (IACA), riunirà vertici ed esperti delle autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione di oltre 40 Paesi europei, rappresentanti delle istituzioni UE e di organizzazioni internazionali. In apertura dei lavori interverranno il Presidente di ANAC, Giuseppe Busia, il Presidente di IACA, Drago Kos, e il Segretario Generale della International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA), Chin Kit Cheung. (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

INPS - Pubblicazione dell'Osservatorio sull'Assegno Unico Universale

Eurofi Financial Forum 2026 - Dublino - Il Forum organizzato da Eurofi riunisce rappresentanti delle istituzioni europee, autorità di vigilanza, banche e operatori finanziari per discutere le principali sfide e priorità del sistema finanziario europeo (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Assemblea generale nazionale dei quadri, dei delegati e delle delegate NIdiL CGIL - Roma, Monk - Il titolo dell'Assemblea è "Lavoro Futuro". Tre giornate di approfondimento, confronto e condivisione tra lavoratori e lavoratrici, sindacato, politica, istituzioni, associazioni e ricerca (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

09:00 - UE - Stato dell'Unione - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, pronuncia il discorso sullo stato dell'Unione (SOTEU) dinanzi al Parlamento europeo a Strasburgo. Nel discorso di quest'anno la presidente condividerà la sua visione e le principali iniziative per l'anno a venire, rifacendosi ai risultati finora conseguiti dall'UE

09:30 - CONSOB - Corporate governance in Italia - Roma, Auditorium Consob - Evento dal titolo "Corporate governance in Italia - Flessibilità e proporzionalità delle regole: evoluzione dei mercati e qualità della governance" di CONSOB e Assonime al quale interverranno, tra gli altri, Guido Stazi (Presidente CONSOB), Maria Luisa Gota (Presidente Assogestioni), Marco Ventoruzzo (Presidente AMF Italia), Stefano Firpo (Direttore Generale Assonime), Barbara Lunghi (Responsabile Mercati Primari Azionari, Borsa Italiana), Massimo Tononi (Presidente Assonime e Comitato Italiano per la Corporate Governance) e Nadia Linciano (Segretario Generale CONSOB)

10:00 - AI e digitale nel Life Science: la creazione di valore oltre la sperimentazione - Politecnico di Milano - In occasione del Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca, l’Osservatorio Life Science Innovation offrirà una fotografia aggiornata dello sviluppo e della diffusione dei principali trend del settore, attraverso l’illustrazione dei risultati dell’Osservatorio e il confronto con rappresentanti istituzionali e Partner della Ricerca

10:00 - AIGI - Forum nazionale 'Legalità , Trasparenza, Efficienza" - Camera dei Deputati - Forum nazionale dell'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa durante il quale verranno festeggiati i cinquant'anni dalla propria fondazione. L'evento riunirà rappresentanti delle istituzioni, delle imprese, del mondo accademico e delle professioni per approfondire il ruolo della legalità, dell'efficienza organizzativa e della trasparenza retributiva. Tra gli interventi, il Ministro Carlo Nordio, l'On. Carolina Varchi con la moderazione di Giorgio Martellino, Presidente AIGI

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo Madama - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia di commemorazione del Presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in occasione del 10° anniversario della scomparsa

12:00 - Istat - Diffusione report "Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta (Anno 2025)" e Istat talk: "La violenza contro le donne: quando arriva anche prima dei 16 anni - Anno 2025 - Terza indagine Istat e Dipartimento Pari Opportunità"

16:00 - "L'Italia delle famiglie tra percezioni, fiducia e sostenibilità sociale" - Campus Luiss di Viale Romania 32, Roma - Evento della Luiss School of Government, che sarà dedicato alla presentazione del Policy Institute e ai risultati del Rapporto di economia familiare sulle trasformazioni sociali ed economiche delle famiglie italiane. Tra gli interventi, il ministro Eugenia Maria Roccella e Lucia Albano, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze

16:00 - Deloitte - "Green Claims: dalla compliance alla strategia" - Auditorium Deloitte Leonardo da Vinci, Milano - Nuove regole sulla comunicazione ambientale delle imprese sono al centro del convegno "Green Claims: dalla compliance alla strategia. Rischi, azioni, opportunità nel nuovo scenario UE", organizzato da Deloitte Legal e Deloitte Climate & Sustainability con Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (Ferpi) e Sustainability Makers. Interverranno, tra gli altri, Francesco Paolo Bello (Managing partner di Deloitte Legal) e Josephine Romano (Head of ESG e corporate compliance di Deloitte Legal)

17:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento di presentazione della nuova Lancia Gamma di Stellantis

Aziende:

Beewize - CDA: Relazione Semestrale

Lennar Corporation - Risultati di periodo

MFE A - CDA: Relazione Semestrale

Pattern - CDA: Relazione Semestrale

Somec - CDA: Relazione Semestrale





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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