Scuola, l'anno scolastico riparte con la solita emergenza del precariato

"Inizia adesso, il nuovo anno scolastico 2026-2027, con la solita emergenza del precariato.al 31 agosto, oppure fino al termine delle elezioni, con le supplenze brevi, perché n". Lo ha dichiarato"E quindi, l. Serve unper la scuola che tenga conto di tutti coloro che sono inseriti nelle GPS con abilitazione e di tutti gli idonei nei precedenti concorsi, perché", conclude Rosano.