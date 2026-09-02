Scuola, l'anno scolastico riparte con la solita emergenza del precariato

"Inizia adesso, il nuovo anno scolastico 2026-2027, con la solita emergenza del precariato. Oltre 200.000 supplenti dovranno essere chiamati con contratti a tempo determinato al 30 giugno,
al 31 agosto, oppure fino al termine delle elezioni, con le supplenze brevi, perché non si vuole risolvere ancora la questione del precariato
". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"E quindi, l'assunzione del personale è la conversione dell'organico di fatto in organico di diritto
. Serve un decreto specifico
per la scuola che tenga conto di tutti coloro che sono inseriti nelle GPS con abilitazione e di tutti gli idonei nei precedenti concorsi, perché non ha senso che ripetano procedure concorsuali per essere assunti
", conclude Rosano.
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