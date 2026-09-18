Milano 15:59
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Eurozona: seduta difficile per l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: seduta difficile per l'EURO STOXX Banks
Giornata da dimenticare per l'indice bancario europeo, che retrocede a 314,94 punti, ritracciando dell'1,78%.
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