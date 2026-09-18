Francoforte: andamento negativo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Retrocede le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , con un ribasso del 2,74%.



La tendenza ad una settimana di Volkswagen AG Pref è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di breve periodo di Volkswagen AG Pref mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 79,95 Euro e supporto a 78,23. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 81,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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