Francoforte: balza in avanti Hensoldt

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Hensoldt , in guadagno dell'1,91% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Hensoldt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,14%, rispetto a -0,44% del MDAX ).





Lo status tecnico di medio periodo di Hensoldt rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 80,11 Euro, mentre i supporti sono stimati a 77,95. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 82,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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