Francoforte: scambi in positivo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Balza in avanti Redcare Pharmacy N.V , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,17%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Redcare Pharmacy N.V ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 62,6 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 64,6, mentre il primo supporto è stimato a 60,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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