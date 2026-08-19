Usa, scorte petrolio settimanali salgono di 4,4 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono aumentate a sorpresa le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana, ma in rallentamento dalla precedente. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 14 agosto 2026, sono salite di circa 4,4 milioni di barili a 428,8 MBG, contro attese per un incremento di 0,2 milioni. La settimana precedente gli stock di greggio erano aumentati di 17,4 milioni di barili.



In calo lo stock di distillati che ha registrato un calo di circa 1,5 MBG a quota 105,6 MBG, contro attese per un decremento di 0,05 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 0,7 milioni a quota 209,4 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 5,3 milioni MBG a 293,4 MBG.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

Condividi

```