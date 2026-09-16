USA, scorte di petrolio scendono meno rispetto alle previsioni

(Teleborsa) - Sono diminuite meno delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni all'11 settembre 2026, sono calate di 0,6 milioni di barili a 423,4 MBG, contro attese per un calo di 1,6 milioni. La settimana precedente gli stock di greggio erano scesi di circa 0,4 milioni di barili.



In aumento lo stock di distillati che ha registrato una crescita di 1,6 MBG a quota 107,9 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 0,8 milioni a quota 207,7 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 0,4 milioni MBG a 285,0 MBG.

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