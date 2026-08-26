Usa, scorte petrolio settimanali salgono lievemente di 0,1 milioni di barili

(Teleborsa) - Sono aumentate meno delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana, e in rallentamento dalla precedente. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 21 agosto 2026, sono salite di circa 0,095 milioni di barili a 428.9 MBG, contro attese per un incremento di 1,6 milioni. La settimana precedente gli stock di greggio erano aumentati di 4,4 milioni di barili.



In calo lo stock di distillati che ha registrato una diminuzione di 2,2 MBG a quota 103,4 MBG, mentre le scorte di benzine hanno registrato un calo di 2,5 milioni a quota 206,8 MBG.



Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 3,7 milioni MBG a 289,7 MBG.



(Foto: © Artem Egoro / 123RF)

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