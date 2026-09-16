Francoforte: calo per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore della Mercedes , che mostra un decremento del 2,34%.



La tendenza ad una settimana della casa d'auto di Stoccarda è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Mercedes-Benz . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 46,43 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 44,88. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 44,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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