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Madrid: giornata depressa per MAPFRE

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per MAPFRE
Retrocede la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, con un ribasso dell'1,93%.
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