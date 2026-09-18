Madrid: giornata depressa per MAPFRE

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società spagnola che opera nel mercato assicurativo , con una flessione dell'1,93%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società che opera nel settore delle assicurazioni più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di MAPFRE è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,517 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 4,431. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,603.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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