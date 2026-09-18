Madrid: giornata depressa per MAPFRE
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, con una flessione dell'1,93%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società che opera nel settore delle assicurazioni più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di MAPFRE è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,517 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 4,431. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,603.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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