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Madrid: positiva la giornata per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per Acciona
Seduta vivace oggi per la società elettrica spagnola, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,05%.
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