Terna, al via nuovo buyback da 9 milioni di euro

(Teleborsa) - Terna ha reso noto che avvierà il 14 settembre 2026 un programma di acquisto di azioni proprie, in attuazione dell'autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti del 12 maggio e della successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio.



Il programma prevede un esborso massimo di 9 milioni di euro per l'acquisto di un massimo di 1,5 milioni di azioni ordinarie, pari a circa lo 0,075% del capitale sociale, e si concluderà entro il 30 ottobre 2026.



Gli acquisti, che saranno effettuati sul mercato Euronext Milan, sono stati affidati a BNP Paribas, che opererà in piena indipendenza anche per quanto riguarda la tempistica delle operazioni.



Il programma è a servizio del Piano Performance Share 2026-2030, destinato al management di Terna e delle sue controllate, nonché di eventuali futuri piani di incentivazione azionaria per amministratori e dipendenti. Il programma, ha specificato inoltre la Società, prevede un meccanismo legato al raggiungimento di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG).



Ad oggi, 11 settembre, Terna detiene complessivamente 3.447.846 azioni proprie, pari a circa lo 0,172% del capitale. Le società controllate non detengono azioni Terna.



A Piazza Affari, oggi, seduta trascurata per l' utility romana , che archivia la giornata con un timido -0,11%.









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