Terna, al via programma ESG-linked di acquisto azioni proprie per massimi 9 milioni di euro

(Teleborsa) - Terna , in attuazione dell'autorizzazione assembleare del 12 maggio 2026 e della successiva delibera consiliare del 29 luglio, annuncia che il prossimo 14 settembre sarà avviato un programma di acquisto di azioni proprie, per un esborso massimo pari a 9 milioni di euro e per un numero complessivo di azioni non superiore a 1,5 milioni, rappresentative dello 0,075% circa del capitale.



Gli acquisti si concluderanno entro il 30 ottobre.



Il programma - si legge in una nota - è a servizio del Piano Performance Share 2026-2030 approvato dall'assemblea degli azionisti del 12 maggio 2026, destinato al management di Terna o di società da questa controllate, nonché di altri eventuali futuri piani di incentivazione azionaria destinati agli Amministratori o ai dipendenti di Terna o di società da questa controllate o a essa collegate.



Inoltre, esso prevede un meccanismo legato al raggiungimento di specifici obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG) da parte della società, confermando il ruolo centrale della sostenibilità quale pilastro della strategia di Terna, a beneficio di tutti gli stakeholder.



Ad oggi, la società detiene complessivamente 3.447.846 azioni proprie, pari allo 0,172% circa del totale delle azioni in circolazione e rappresentative del capitale.

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