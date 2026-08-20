ICOP, CdA delibera aumento di capitale a servizio dell'ops su Trevi e riduce al 66,67% la soglia minima di efficacia

(Teleborsa) - Il CdA di I.CO.P. ha deliberato, in esecuzione della delega assembleare del 28 luglio scorso, un aumento del capitale per complessivi 8.721.903 euro, oltre sovrapprezzo, a servizio dell’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa su Trevi – Finanziaria Industriale .



L'operazione prevede l'emissione di massime 8.721.903 azioni ordinarie, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione.



L'offerta - è strutturata come un'operazione di scambio che, attraverso l’attribuzione di azioni ICOP agli azionisti di Trevi aderenti, intende consentire al mercato di partecipare al progetto industriale e alle prospettive di sviluppo del gruppo risultante dall’operazione, nonché alla potenziale creazione di valore derivante dalle sinergie industriali, commerciali e operative tra le due società.



Inoltre, l'offerente comunica la propria decisione di modificare la condizione sulla soglia, come originariamente prevista, riducendo la partecipazione necessaria ai fini dell'avveramento della stessa.



La condizione soglia si considererà quindi avverata nel caso in cui l'offerente venga a detenere, all’esito dell'offerta – per effetto delle adesioni alla stessa e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima ai sensi della normativa applicabile – una partecipazione pari ad almeno il 66,67% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'emittente.

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