Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 20/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 20/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 settembre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido +0,02%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 0,6234. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 0,6225. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 0,6221.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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