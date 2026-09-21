Ducati, Urso: "Pronti a usate ogni strumento per tutela azienda e lavoratori"

Si è riunito un nuovo tavolo per Ducati, l'azienda di Borgo Panigale che rappresenta il fiore all'occhiello delle due ruote Made in Italy.

(Teleborsa) - Si è riunito questa mattina un nuovo tavolo per Ducati, l'azienda di Borgo Panigale che rappresenta il fiore all'occhiello delle due ruote Made in Italy.



Sul futuro dell'azienda incombono delle ombre, per la crisi che ha investito Volkswagen e che potrebbe costringere la controllata Audi, proprietaria di Ducati, a vendere ii business "non core". Un'evoluzione che al momento non trova riscontro formale ma che ha alzato la soglia di attenzione del governo italiano, per valutare le alternative volte a difendere un importante polo produttivo italiano ed un'eccellenza del Made in Italy.



"L’ho detto sin dall’inizio con estrema chiarezza e lo ribadisco in questa sede con determinazione, in presenza di coloro che sono ogni giorno gli attori di un prodotto straordinario che il mondo ci invidia: siamo pronti a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per tutelare questo simbolo del Made in Italy, che si identifica con la Motor Valley", ha affermato il Ministro Adolfo Urso, che ribadisce la volontà di salvaguardare l'azienda ed i suoi lavoratori ed un importante polo produttivo italiano.



"La Ducati Motor non è solo un grande successo tecnologico e sportivo, di cui tutti siamo orgogliosi, come dimostra la presenza, in questa occasione, accanto ai lavoratori, di tutto il Sistema Italia, coeso nel raggiungere il comune obiettivo. La Ducati non è solo bella, prestante e veloce: è identità e innovazione, è l’Italia che fa sognare", ha affermato il titolare del Mimit dopo l'incontro con l'amministratore delegato Claudio Domenicali e con i rappresentanti dei lavoratori.



Urso ha visitato il sito produttivo dell'azienda, alla presenza del Presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale, il Sindaco di Bologna Matteo Lepore e il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

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