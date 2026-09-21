FiberCop porta la fibra FTTH fino a 10 Giga a Busseto

(Teleborsa) - FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, ha avviato i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica fino alle abitazioni (FTTH) nel territorio di Busseto. Gli interventi, interamente finanziati da FiberCop, coinvolgeranno diverse aree del territorio comunale, con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci.



L’infrastruttura digitale predisposta da FiberCop arriverà fino a 10 Gigabit al secondo, permettendo di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione e consentirà la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.



I cittadini potranno verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.



"L’avvio degli interventi per l’estensione della rete in fibra ottica rappresenta un passaggio importante nel percorso di innovazione e modernizzazione del nostro territorio. Una connettività sempre più efficiente costituisce oggi un’infrastruttura essenziale per cittadini, famiglie, imprese, professionisti e servizi pubblici e può contribuire concretamente alla competitività e all’attrattività di Busseto" - asserisce il Sindaco Avv. Stefano Nevicati. "L’Amministrazione comunale seguirà con attenzione lo svolgimento dei lavori, affinché gli interventi procedano nel rispetto del territorio e con la massima attenzione alla viabilità e alla riduzione dei disagi per la cittadinanza. L’obiettivo è accompagnare lo sviluppo tecnologico coniugandolo con la qualità dei servizi e con la tutela della comunità locale".



"FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio "– dichiara Gianni Crocetti, Responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop. "La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale".



I lavori in programma



Gli interventi previsti riguarderanno tutto il territorio comunale. Per la realizzazione della rete saranno utilizzate, laddove possibile, infrastrutture già esistenti, mentre i nuovi scavi, ove necessari, saranno realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientale. FiberCop opererà per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.









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