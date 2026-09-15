UniCredit, rumors: vuole che CEO e presidente di Commerzbank lascino incarichi

(Teleborsa) - Il CEO di UniCredit , Andrea Orcel, non vuole che Bettina Orlopp rimanga CEO di Commerzbank e che Jens Weidmann rimanga presidente, e si oppone al mantenimento da parte di Berlino di due seggi nel consiglio di sorveglianza. Lo scrive Reuters, citando tre persone informate sui fatti.



Il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil e Orcel si sono incontrati lunedì per discutere i piani di acquisizione della banca italiana, con entrambe le parti che hanno definito l'incontro "costruttivo".



Reuters riferisce che UniCredit non ha risposto a una richiesta di commento, mentre un portavoce di Commerzbank ha escluso cambiamenti ai vertici, dichiarando che "il consiglio di amministrazione di Commerzbank ha contratti in essere, il consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea generale e vi è piena sintonia sulla strategia".



"Attualmente siamo rappresentati nel consiglio di sorveglianza di Commerzbank e continueremo a esserlo - ha dichiarato martedì Klingbeil ai giornalisti - E, naturalmente, se e quando arriverà il momento, ci aspettiamo di essere rappresentati anche nel consiglio di UniCredit".

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