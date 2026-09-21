Londra: giornata depressa per Airtel Africa

(Teleborsa) - Retrocede l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , con un ribasso del 3,41%.



Lo scenario su base settimanale di Airtel Africa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Airtel Africa mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,985 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,179. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,913.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```