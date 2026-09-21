Madrid: andamento sostenuto per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca spagnola, in guadagno dell'1,92% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento dell'istituto di credito spagnolo subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Banco de Sabadel. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,728 Euro. Primo supporto visto a 3,684. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,659.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```