Madrid: balza in avanti Unicaja Banco

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' istituto finanziario con sede in Spagna , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,17%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unicaja Banco rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Unicaja Banco , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 3,693 Euro. Primo supporto visto a 3,643. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 3,609.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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