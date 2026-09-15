Smart Capital, ingresso di Michele Troiani come Partner

(Teleborsa) - Smart Capital , holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha annunciato l'ingresso nel team di Michele Troiani come Partner.



Troiani vanta 25 anni di esperienza internazionale maturata tra Londra, Milano e New York. Ha maturato una significativa esperienza nell'Investment Banking division di UniCredit , dove ha ricoperto il ruolo di Head of Activism & Shareholder Engagement, e in London Stock Exchange Group /Borsa Italiana, prima di proseguire il proprio percorso in Euronext , dove ha ricoperto il ruolo di Global Head of Relationship Management. Ha iniziato la propria carriera nell'Equity Floor di Goldman Sachs , dove ha lavorato per 12 anni nel ruolo di Equity Sales, fino ad assumere la responsabilità del Sales Trading per tutto il Southern Europe.



In Smart Capital, in qualità di Partner, si occuperà, tra le altre attività, di corporate-business development e investor relations, anche in ottica istituzionale e internazionale. Parallelamente, Michele Vabanesi, già parte del team di Smart Capital, assume il ruolo di Investment Manager, a seguito della sua recente promozione.



"La sua esperienza e le sue competenze arricchiscono la struttura di Smart Capital e rafforzano la capacità della Società di sviluppare relazioni con il mondo corporate e finanziario - hanno commentato Andrea Costantini, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital e Andrea Faraggiana, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital - La nomina conferma il nostro impegno nel rafforzare progressivamente la struttura di Smart Capital e nel dotarla delle competenze necessarie per accompagnare il percorso di crescita della Società, continuando a sviluppare il nostro modello di partnership di lungo periodo con le imprese e gli investitori".







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