Novartis, nuova battuta d'arresto nei test: interrompe sviluppo farmaco contro la SLA

(Teleborsa) - Novartis ha sospeso lo sviluppo di un farmaco sperimentale per la cura della sclerosi laterale amiotrofica, patologia a rapida progressione che porta a paralisi, difficoltà di deglutizione e problemi respiratori.



E' quanto si legge su Bloomberg spiegando che il test di fase intermedia è stato interrotto dopo che il trattamento non ha evidenziato una maggiore efficacia rispetto al placebo nel ritardare l'avanzamento della malattia.



Il ricercatori speravano che l'anticorpo monoclonale VHB937 di Novartis potesse agire in sinergia con il sistema immunitario per proteggere le cellule cerebrali dai danni.



Questa decisione da parte casa farmaceutica svizzera si aggiunge a una serie di battute di arresto con Novartis che ha comunicato nelle ultime settimane il mancato raggiungimento di risultati soddisfacenti nello sviluppo di nuovi farmaci, tra cui uno per le malattie cardiache e uno per una rara patologia che causa atrofia muscolare. Notizie che giungono, peraltro, mentre alcuni dei prodotti di punta dell'azienda stanno perdendo la loro protezione brevettuale, aumentando inoltre le pressioni sull'amministratore delegato Vas Narasimhan e sul consiglio di amministrazione.











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