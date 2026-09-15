Goldman Sachs Alternatives raccoglie 11,7 miliardi di dollari con fondi di private equity

(Teleborsa) - La divisione di Private Equity di Goldman Sachs Alternatives ha annunciato il closing di West Street Capital Partners IX (WSCP IX) e dei relativi veicoli, l'ultimo di una serie di veicoli flagship dedicati al private equity. Il fondo ha chiuso la raccolta con un capitale complessivo di 9,6 miliardi di dollari.



Insieme agli oltre 1,6 miliardi di dollari raccolti ad oggi per West Street Asia Equity Partners I (WSAEP I), la strategia di private equity di Goldman Sachs Alternatives dedicata all'area pan-Asia Pacifico, e ai 500 milioni di dollari destinati ai relativi veicoli di co-investimento, il capitale raccolto complessivamente a livello globale per l'attuale vintage di veicoli di Private Equity ammonta a 11,7 miliardi di dollari. WSCP IX è il nono vintage della piattaforma flaghsip di Goldman Sachs Alternatives dedicata alle operazioni di buyout. Dal 1986, il team ha investito oltre 89 miliardi di dollari a livello globale.



Oltre al capitale raccolto per il WSCP IX e i relativi veicoli, Goldman Sachs Alternatives sta portando avanti separatamente la raccolta di capitali per West Street Asia Equity Partners I, la propria strategia di private equity dedicata all'area pan-asiatica e focalizzata su investimenti nel middle market finalizzati all'acquisizione di partecipazioni di controllo, nonché su selezionati investimenti growth nella regione. A seguito del primo closing aggregato, il fondo WSAEP I ha raccolto ad oggi oltre 1,6 miliardi di dollari.



"In un contesto caratterizzato da cambiamenti macroeconomici e geopolitici, volatilità dei mercati pubblici e da una rapida evoluzione tecnologica, il nostro team, forte di una consolidata esperienza, è ben posizionato per individuare nuove opportunità e attuare strategie di investimento resilienti - ha commentato Michael Bruun, global co-head of Private Equity di Goldman Sachs Alternatives - Il nostro ampio team di esperti e advisor dispone inoltre degli strumenti e delle risorse necessari per supportare le società in portafoglio a orientarsi nella trasformazione in corso legata all'intelligenza artificiale e a crescere su scala".



Il fondo WSCP IX ha già investito in diverse società attive in varie aree geografiche e settori, tra cui Schellman, leader statunitense nella fornitura di servizi di audit e certificazione in ambito cybersecurity; Numantec, società basata in Europa e leader nello sviluppo, produzione e distribuzione di dispositivi medici e prodotti monouso per infusione e accesso vascolare; Excel Sports, principale agenzia sportiva indipendente statunitense, che rappresenta e gestisce atleti e opera nel marketing sportivo; e Mace, società con sede in Europa che offre servizi di program e project management a livello globale, supportando i clienti nella realizzazione di progetti infrastrutturali e legati all'ambiente costruito.

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