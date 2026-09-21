Societe Generale punta ad accelerare la redditività e ridurre i costi nel piano al 2029

Dividendi potrebbero superare i 21 miliardi

(Teleborsa) - Société Générale nella sua roadmap al 2029 annunciata lunedì punta a ridurre i costi e ad accrescere i ricavi per incrementare la propria redditività fino alla fine del decennio, prevedendo inoltre una remunerazione per gli azionisti che potrebbe superare i 21 miliardi di euro.



La banca francese intende ridurre i costi del 2029 di circa il 2% rispetto ai livelli previsti per l'anno in corso e di ottenere una crescita media annua dei ricavi di gruppo pari a circa il 3% tra il 2026 e il 2029.



L'amministratore delegato di Société Générale, Slawomir Krupa, ha dichiarato che l'ambizione del gruppo è chiara: accelerare la crescita redditizia mantenendo al contempo una rigorosa disciplina sui costi.



La banca ha fissato l'obiettivo di un rendimento del capitale tangibile (ROTE) – un indicatore chiave della redditività bancaria – compreso tra il 13% e il 14% nel 2029 e superiore al 15% dal 2030 in poi. Per il 2025, l'indicatore si è attestato al 10,2%.



Société Générale prevede che la remunerazione ordinaria degli azionisti supererà i 13 miliardi di euro nel periodo 2026-2029, attraverso una combinazione di dividendi e riacquisti di azioni proprie, e che ulteriori distribuzioni legate al capitale in eccesso, rispetto al CET1 ratio del 13%, potrebbero ammontare a circa 8 miliardi.

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