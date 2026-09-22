Analisi Tecnica: EUR/CAD del 21/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Contenuto ribasso per il cambio Euro / CAD, che archivia la sessione in flessione dello 0,21%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,621. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,6224. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,6206.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)