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Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross USD contro "Loonie", che conclude in progresso dello 0,31%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,4045. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,3999. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,4091.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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