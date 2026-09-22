Analisi Tecnica: USD/CAD del 21/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Modesto recupero sui valori precedenti per il cross USD contro "Loonie", che conclude in progresso dello 0,31%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,4045. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,3999. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,4091.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)