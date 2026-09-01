Milano 11:46
51.989 -1,19%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
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Londra 11:46
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Francoforte 11:46
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Giornata fiacca per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un ribasso dello 0,41%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3835, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3896. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3814.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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