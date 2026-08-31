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Analisi Tecnica: USD/CAD del 30/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 30/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 agosto

La giornata del 30 agosto chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un +0,07%.

Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3934. Supporto a 1,3873. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3995.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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