Analisi Tecnica: USD/CAD del 30/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 agosto
La giornata del 30 agosto chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un +0,07%.
Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,3934. Supporto a 1,3873. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,3995.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)