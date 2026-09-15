Analisi Tecnica: USD/CAD del 14/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del cross USD contro "Loonie", che chiude con una variazione percentuale dello 0,23%.
Le implicazioni di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,3923. Possibile una discesa fino al bottom 1,3853. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,3993.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)