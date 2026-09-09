Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Giornata pressoché debole per il cross USD contro "Loonie", che ha terminato in calo a 1,3787.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3771, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,382. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3754.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)